Pınar Altuğ bikinili pozuna Photoshop yaptı takipçilerinin gözünden kaçmadı
Pınar Altuğ, ailesiyle beraber çekildiği fotoğrafta bikinili haline Photoshop yaptı, bu durum takipçilerinin dikkatinden kaçmayınca sosyal medyanın diline düştü.
Son zamanlarda sıklıkla sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçilerinin yorumlarına verdiği cevaplarla adından söz ettiren Pınar Altuğ, bu kez bambaşka bir konuyla sosyal medyanın diline düştü. Koronavirüs salgınındaki normalleşme süreciyle beraber uzun bir suredir tatilde olan Altuğ, ailesiyle beraber fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Pınar Altuğ, ailesiyle beraber çekilmiş fotoğrafının altına ''Dün Edhem'in Trimaranıyla çıktık,çooookkk ama çok keyifliydi. Denizin üzerinde uçtuk. Tekrar teşekkür ederiz. Bu arada Django da bize eşlik etti'' notunu düştü.
Buraya kadar her şey normaldi ki Pınar Altuğ'un göbeğinin üzerindeki siyahlık sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeye başladı. Altuğ'un, göbeğini siyaha boyayarak sansürleyip, mayo görüntüsü vermeye çalışması şaşkına çevirdi.
Bir Instagram takipçisi, Pınar Altuğ'un yaptığı Photoshop'a dair şu yorumu attı:
''Karın bölgenizdeki siyahlık. Oysa ki sizi özgüveninizden dolayı ayrı seviyoruz.''