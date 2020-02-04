Pınar Altuğ Atacan tacizi anlattı sosyal medyadan isyan etti
Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı Instagram'dan 'taciz' isyanında bulundu.
Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da sıklıkla gündeme gelen Pınar Altuğ Atacan, bu sefer bir taciz isyanıyla magazin gündeminde konuşuldu. Altuğ, Instagram'ın hikaye bölümünden isyanını dile getirdi.
114
Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden gündelik yaşantısına dair keyifli kareler ve videolar paylaşan Pınar Altuğ, bu defa kendisini rahatsız eden bir konuyu takipçileriyle paylaştı.
214
Sosyal medya üzerinden hediye dağıtan hesaplara sitemde bulunan başarılı oyuncu kendi adının bu hediye paylaşımlarının altında yer almasından duyduğu rahatsızlığı şu satırlarla ifade etti:
314
"Hani habire beni hediye postlarının altına yazıyorsunuz ya! Hepinizi blockluyorum, yetti yahu! Alakası olmayan insanları taciz etmektir bu!"
414