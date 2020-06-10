Pınar Altuğ Altın Kod 520 dizisiyle geri dönüyor! Yeni projesi merak uyandırdı

"Hep baş başa verelim biz seninle": Geçtiğimiz günlerde de eşi Yağmur Atacan ile bir fotoğraf paylaşarak aşka gelen Altuğ, "Hep baş başa verelim biz seninle" notunu düştüğü poza hayranlarından binlerce beğeni ve yorum yağdı.