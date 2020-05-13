Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü Ebru Şallı için çirkin yorum isyan ettirdi

"Pınar Altuğ çileden çıktı": Bu yorumlardan birine kayıtsız kalamayan Pınar Altuğ, Şallı’nın röportajının altına yapılmış “Bu karnı çıkmasın, çatlamasın diye erkenden aldırılan çocuklardan mı?” yoruma son derece haklı ve sert bir tepki ve şunları yazdı: “Gerçekten bu kadar kalpsiz, bu kadar kötü olabilir mi bir insan? Bence insan demek de hata ama!”