Pilavların en gözdesi Perde Pilavı nasıl yapılır?

Biraz zahmetli bir yemek de olsa perde pilavı için her şeye değer diyorsanız doğru bir karar verdiniz. Tadına doyum olmayan perde pilavı sevdiklerinizle şahane bir ziyafet için ideal bir yemek. İşte yiyen herkesin çok beğeneceği perde pilavı malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…