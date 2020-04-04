Pilavların en gözdesi Perde Pilavı nasıl yapılır?
Biraz uğraştırıcı olsa da her şeye değer dedirten perde pilavı tarifini daha önce denemediyseniz çok şey kaçırmış olabilirsiniz. Tavuk suyu ile pişen pilavı, üzerindeki bademli hamuru ile var mı daha güzeli? İşte size sürekli yemek isteyeceğiniz, herkesin hayran kalacağı bir pilav tarifi...
Biraz zahmetli bir yemek de olsa perde pilavı için her şeye değer diyorsanız doğru bir karar verdiniz. Tadına doyum olmayan perde pilavı sevdiklerinizle şahane bir ziyafet için ideal bir yemek. İşte yiyen herkesin çok beğeneceği perde pilavı malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…
Perde Pilavı için malzemeler
Hamuru için;
-50 gr tereyağı
-1 kahve fincanı sıvı yağ
-1 kahve fincanı yoğurt
-1 kahve fincanı su
-½ kaşık sirke
-½ kaşık tuz
-½ kaşık karbonat
-Aldığı kadar un
Pilavı için;
-2 tane tavuk budu
-1,5 bardak pirinç
-3 bardak tavuk suyu
-½ çay bardağı zeytinyağı
-1,5 tatlı kaşığı tuz
-½ kaşık toz şeker
-½ kaşık karabiber
-2 kaşık kabuksuz badem
-1 kaşık çam fıstığı
Üzeri için;
Kabuksuz badem
Perde Pilavı Yapılışı
Bir tencerenin içine tavukları koyun. Üzerini geçecek kadar su ilave edin ve haşlamaya bırakın. Haşlandıktan sonra soğuması için kenara alın ve daha sonra ince ince didikleyin.