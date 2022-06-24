Piknikte yemek yerken ekmekten çıkanla şoke oldular

Olay, yaklaşık 1,5 ay önce Kepez ilçesindeki bir marketin fırınında yaşandı. İddiaya göre, ailesiyle birlikte piknik için alışverişe bir markete giden Alihan Taş, marketten 5 ekmek aldı. Piknik alanında yemek için hazırlanan aileden Taş’ın eşi, ekmeğin birisini bölünce karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Ekmeğin ortasında telef olmuş farenin bir kısmını gören Taş ve ailesi, markete gidip olayı anlattı. Taş, bir yandan da Alo 174 Gıda Hattı’na ekmeğin fotoğraf ve videolarını atarak şikayette bulundu. Şikayet sonrası söz konusu işletmede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemede işletmenin un deposunun arka kısmında fare pislikleri, ekmek fırının arka kısmında yerde el yapımı fare kapanı tespit edildi.