Piknikte yedi hayatı kabusa döndü! Kollarında başladı sonrası çok feci 8 8 ay boyunca...
Malatya’dan son gelen haber şaşkına çevirdi. Arkadaşlarıyla gittiği piknikte yediği tavuktan zehirlenen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi 8 ay boyunca yürüyemedi. Genç kız yaşadığı korkunç günleri böyle anlattı...
Malatya'da üniversite öğrencisi Rümeysa Bingöl 8 ay önce arkadaşlarıyla birlikte pikniğe gitti. Bingöl bir süre sonra ise rahatsızlanarak kentteki bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından taburcu edilen Bingöl gece saatlerinde tekrar fenalaştı.
Kollarında başlayan güç kaybını kısa sürede vücudunun tamamında hisseden genç kız yürüme hareketi kısıtlanırken, ailesi tarafından getirildiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Arkadaşlarıyla gittiği pikniğin kabusa döndüğünü kaydeden Rümeysa Bingöl, "Geçtiğimiz yıl 24 Mayıs’ta okulda arkadaşlarımızla pikniğe gittik. Diğer gün kolumda ve ayaklarımda uyuşma başladı. Bir süre sonra kol ve ayaklarımı hiçbir şekilde oynatamadım. Üniversite hastanesine gittiğimizde kas gevşetici iğne yaptılar o da vücudumda olan zehri daha çok yaymış. Gece ayağa kalkmak isterken yere yığıldım kalkamadım. Eğitim Araştırma Hastanesi geldik bütün tetkikler yapıldı ama sonuçlar temiz çıktı.
Gözetim altına aldılar o zaman solunum kaslarım gitti sonrasında yoğun bakıma alınarak entübe edildim. 22 günü entübe olarak üzere dört buçuk ay boyunca yoğun bakımda kaldım. Daha sonra fizik tedavi servisine geldim. Burada da hocalarımız bana destek oldular. Ayağa kalkmama, yürümeme yardımcı oldular. Şuanda adım atabiliyorum. Adım atmaya başladığım zamanın mutluluğu tarif edilmez. Hiç adım atamayacağımı düşünüyordum. Adım atmaya başladığım zamanın mutluluğu tarif edilmez" dedi