'Pi.in ve senin gebermeni istiyorum!' Bergüzar Korel yaşadıklarını böyle anlattı

Korel Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımlarla şunları anlattı:

''Ne şartta olursa olsun karşınızdakinin bir insan olduğunu unutmayın. Bir düşünceki ya da olayı savunurken, eleştirdiğiniz davranış biçiminin parçası olmayın.''