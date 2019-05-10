PİAR'dan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun avantajları ve dezavantajları

PİAR’ın değerlendirmesine göre her iki tarafında kazanma ihtimali seçimlerin başa baş biteceği anlamını taşımıyor.Seçmen psikolojisini doğru yönlendiren taraf bu kez farklı kazanabilecektir. Seçimlerin sonuna doğru hangi adayın kazanacağı fikri ağır basarsa o aday 31 Marta oranla çok daha büyük fark yapabilir.