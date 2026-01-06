Pfizer Türkiye Ülke Medikal Direktörü Dr. Birkan Aver oldu

2016 yılında Pfizer'e katılan ve Türkiye'de Temel Sağlık Medikal Lideri olarak görev yapan Dr. Birkan Aver 1 Aralık itibariyle Türkiye Ülke Medikal Direktörü olarak atandı.

Abone ol

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Birkan Aver ilaç sektöründe 10 yıldan fazla deneyime sahip.

Pfizer Türkiye kariyerine 2016 yılında onkolojide başladıktan sonra farklı terapötik alanlarda giderek artan sorumluluklar üstlenen Dr. Birkan Aver, 2019'da Onkoloji İş Birimi'nde Medikal Lideri olarak görev aldı.

Pazar Erişim ve Fiyatlandırma Müdürü olarak 9 aylık dönemde üstlendiği büyüme odaklı rolü tamamladıktan sonra 2023 yılı sonunda Aşı ve Dahili Uzmanlık takımlarını içeren Temel Sağlık Medikal Lideri olarak atandı.

Birkan, kariyeri boyunca gözlemsel çalışmalara ve ulusal kayıt kütüklerine öncelik vererek, Türkiye'de gerçek yaşam verilerinin oluşmasında liderlik etti, ayrıca Türkiye'de klinik çalışmalarının sayısının geliştirilmesine önemli katkılar sağladı.