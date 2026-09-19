Pfizer Türkiye, genç profesyonellerin gözünde tıp ve sağlık bilimleri alanında yine ilk sırada

Türkiye genelinde 63 farklı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri, Sağlık, Tıp, Edebiyat, Hukuk, Eğitim ve Sosyal Bilimler Fakültelerinde öğrenim gören 38 bin 995 üniversite öğrencisi ile bu alanlardan mezun 16 bin 569 profesyonelin katıldığı araştırmada, katılımcıların en çekici bulduğu işverenler belirlendi.



Pfizer Türkiye, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Tıp / Sağlık Bilimleri alanında profesyonellerin gözünde birinci sırada yer alırken, öğrenciler ve profesyoneller tarafından Tıp / Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri alanlarında ilk 50 işveren arasında gösterildi.



Pfizer Türkiye ve MERA Bölgesi (Ortadoğu, Rusya ve Afrika) Çalışan Deneyimi Kıdemli Direktörü Seda Tamur Oğralı, araştırma sonuçlarına ilişkin şunları söyledi: “Geleceğin çalışanları ve liderlerinin gözünde ilk akla gelen şirketlerden biri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Yaşamlara dokunmak için burada sınır yok anlayışıyla çalışan bir biyofarma şirketi olarak; lider okulu unvanımız, uluslararası kariyer fırsatlarımız, esnek ve keyifli çalışma ortamımız, işveren markamızın tüm değerleri ve uygulamalarımızla hem üniversite öğrencilerimizin hem de genç profesyonellerimizin dikkatini çekmeye devam ediyoruz. Bu yıl da genç profesyonellerin gözünde tıp ve sağlık alanlarında en çekici işveren olma unvanını bize layık görmeleri, bu yaklaşımımızın önemli bir yansıması. Pfizer Türkiye olarak, bizi bu unvana layık gören gençlere ve profesyonellere bu başarımıza katkı sağlayan tüm Pfizer çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.”