Pfizer Türkiye, bu yıl da gençler tarafından en çok çalışılmak istenen sağlık şirketleri arasında

Şirketlerin gençlere yönelik pazarlama, insan kaynakları ve işveren markası alanlarındaki çalışmalarının gençler tarafından değerlendirildiği Youth Awards®, bu yıl altıncı kez düzenlendi.

Haziran-Ağustos döneminde süren oylamanın ardından ödüller 16 Eylül 2026'da sahiplerini buldu. Bu yıl 32 kategoride 165 şirketin katılımıyla gerçekleşen Youth Awards 2026 oylamasında, 227 farklı üniversiteden ve 173 farklı bölümden toplam 201.740 oy kullanıldı. En çok oy kullanan bölümler Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme olurken, en fazla oy kullanan üniversiteler Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi oldu. Oy kullanan gençlerin %32,4'ünü üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturdu.



Pfizer Türkiye Çalışan Deneyimi Direktörü Seda Tamur Oğralı, Youth Awards 2026 sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi: "Gençlerin, kariyer yolculuklarının başında Pfizer'i tercihlerinde öne çıkarması bizim için büyük bir anlam taşıyor. ‘Bilim kazanacak' anlayışımız doğrultusunda, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen lider yetiştirme kültürümüzü, esnek ve keyifli çalışma ortamımızı ve uluslararası kariyer fırsatlarımızı sürekli geliştirmeye önem veriyoruz. "‘En Çok Çalışılmak İstenen Sağlık Şirketi' kategorisinde gümüş ödülün sahibi olmamız, gençlerin beklentilerini anlamaya ve onlara değer katan bir çalışan deneyimi sunmaya yönelik çalışmalarımızın karşılık bulduğunu gösteriyor. Pfizer Türkiye olarak, bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve oylarıyla bizi tercih eden tüm gençlere teşekkür ediyoruz."