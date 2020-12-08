Pfizer-BioNTech'in aşısı ilk kez İngiltere'de bir kadına yapıldı! Tarihinin en büyük aşılama programı
İNGİLTERE, Kovid-19 salgınına yönelik "tarihinin en büyük aşılama programını" bugün başlattı. Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı Britanya'da ilk kez 90 yaşında bir kadına uygulandı.. İşte detaylar...
Bugün bütün dünyanın gözü İngiltere'de. İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyasına bugün itibariyle başladı. Pfizer / BioNTech aşısı, 90 yaşındaki bir kadına yapıldı. Kuzey İrlanlanda'da yaşayan Margaret Keenan aynı zamanda onaylanmış aşıyı yaptıran ilk hasta olarak tarihe geçti. 800 bin dozdan oluşan ilk sevkiyattaki aşılar 50 hastanede uygulanacak.
İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyasına başladı. Pfizer/Biontech aşısına ilk onay veren ülke, ilk uygulamayı da yaptı. Belçika'dan İngiltere götürülen aşıların dağıtımına başlandı. İlk parti aşı, haftasonu Londra'nın güneyindeki bir hastaneye ulaştı.
İlk doz vuruldu
Margaret Keenan adındaki 90 yaşındaki bir kadın dünya tarihine geçti. Keenan, onaylanmış aşıyı yaptıran ilk insan oldu. Ülkede ilk olarak 80 yaşındakin üstündeki vatandaşlar ve sağlık çalışanlarına aşı yapılacak.
Bir çalışan, "İnanılır gibi değil. Açıkçası elimde tutamıyorum çünkü eksi 70 derecedeler. Ancak burada olduklarını, ülkede hatta dünyada aşıya ilk ulaşan yer olduğumuzu bilmek harika. Gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.