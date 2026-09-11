PFDK’nın Fenerbahçeli futbolcu için kararı belli oldu! Kerem Aktürkoğlu ne ceza aldı?

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun kararı açıklandı. “Kerem Aktürkoğlu kaç TL ceza aldı?”, “Kerem Aktürkoğlu neden PFDK’ya sevk edildi?”, “Kerem Aktürkoğlu maç cezası aldı mı?” ve “PFDK kararı ne oldu?” gibi sorular araştırılıyor. Kurul, 10 Eylül 2026 tarihli toplantısında Kerem Aktürkoğlu’na para cezası verdi. Peki ceza kaç TL, hangi açıklamalar nedeniyle verildi? İşte ayrıntılar...

KEREM AKTÜRKOĞLU KAÇ TL CEZA ALDI?

PFDK, Kerem Aktürkoğlu’na 500 bin TL para cezası verdi. TFF’nin 10 Eylül 2026 tarihli resmi kararında, Fenerbahçeli futbolcunun müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı açıklamaların “Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar” kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Kurul kararı oyçokluğuyla aldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN CEZA ALDI?

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin 5 Eylül’de Beşiktaş’a 2-1 mağlup olduğu derbinin ardından hakem kararlarını sert sözlerle eleştirdi. Milli futbolcu, özellikle ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğunu savundu ve ligde hakem kararlarının Fenerbahçe aleyhine farklı yorumlandığını söyledi. Bu açıklamaların ardından TFF Hukuk Müşavirliği, Kerem’i Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi kapsamında PFDK’ya sevk etti.

PFDK KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN HANGİ KARARI VERDİ?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kerem Aktürkoğlu’nun sözlerini Futbol Disiplin Talimatı’nın 38/1-d maddesi kapsamında değerlendirdi ve 500.000 TL para cezası uygulanmasına karar verdi. Kararda futbolcu için herhangi bir müsabakadan men cezası yer almadı.

KEREM AKTÜRKOĞLU MAÇ CEZASI ALDI MI?

Hayır. PFDK’nın açıkladığı karara göre Kerem Aktürkoğlu yalnızca para cezası aldı. Kurul, milli futbolcu hakkında maçtan men cezası vermedi. Bu nedenle Kerem’in aldığı disiplin cezası, forma giymesine doğrudan engel oluşturmuyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU DERBİ SONRASI NE DEDİ?

Kerem Aktürkoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada penaltı beklediği pozisyona dikkat çekti ve hakem kararlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. “Herkese eşit şartlarda karar verilsin” mesajı veren milli futbolcu, bazı kararların Fenerbahçe’ye karşı farklı yorumlandığını savundu. Bu sözler disiplin sevkinin temelini oluşturdu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’A DA CEZA VERİLDİ Mİ?

Aynı PFDK toplantısında Fenerbahçe’ye saha olayları nedeniyle 280 bin TL para cezası verildi. Beşiktaş da saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle çeşitli yaptırımlar aldı. Dusan Vlahovic ise 1 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezasına çarptırıldı.