BIST 10.660
DOLAR 42,24
EURO 48,95
ALTIN 5.604,42
HABER /  SPOR

PFDK'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkında flaş karar!

PFDK'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkında flaş karar!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edilen Ersin Destanoğlu ile Necip Uysal için idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi.

Abone ol

TFF'den yapılan açıklamada, iki futbolcunun tedbirin kaldırılmasına yönelik itirazının incelendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir."

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Heyetini kabul etti
Kağıthane'de gürültü nedeniyle komşusuna kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı
Kağıthane'de gürültü nedeniyle komşusuna kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı
Müsavat Dervişoğlu'ndan İBB iddianamesi açıklaması
Müsavat Dervişoğlu'ndan İBB iddianamesi açıklaması
Trump, yolsuzluktan yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup gönderdi
Trump, yolsuzluktan yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup gönderdi
Dev otomobil markası Honda, 400 bin Civic'i geri çağırıyor!
Dev otomobil markası Honda, 400 bin Civic'i geri çağırıyor!
Ligler devam edecek mi? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu yanıtladı
Ligler devam edecek mi? TFF Başkanı Hacıosmanoğlu yanıtladı
Fenerbahçe'den Tuncay Şanlı'ya görev
Fenerbahçe'den Tuncay Şanlı'ya görev
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek, saati de belli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek, saati de belli
Askeri nakliye uçağının düşmesinde 3 ihtimal öne çıktı emekli pilot Albay İlker Tuncay açıkladı
Askeri nakliye uçağının düşmesinde 3 ihtimal öne çıktı emekli pilot Albay İlker Tuncay açıkladı
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı
Düşen askeri uçağın kara kutusu bulundu! Gürcü bakandan açıklama
Düşen askeri uçağın kara kutusu bulundu! Gürcü bakandan açıklama
Şehit Nuri Özcan evli ve 2 çocuk babasıydı! Karabük'teki babası anlattı
Şehit Nuri Özcan evli ve 2 çocuk babasıydı! Karabük'teki babası anlattı