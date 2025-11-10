BIST 10.789
DOLAR 42,23
EURO 48,76
ALTIN 5.561,39
HABER /  SPOR

PFDK'dan bahis oynadığı iddia edilen Zorbay Küçük için yeni karar

PFDK'dan bahis oynadığı iddia edilen Zorbay Küçük için yeni karar

Hakem Zorbay Küçük hakkında idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildiği duyuruldu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yapılan çalışmalar sonrası 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunu tespit ettiklerini ve 152'sinin aktif bahis oynadığını ifade etmişti.

TFF Hukuk Müşavirliği’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen hakemler açıklanmıştı.

Bahis soruşturması kapsamında 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verirken, Zorbay Küçük, Mertcan Tubay ve Melih Kurt için ise incelemenin devam ettiği açıklanmıştı.

Yaşanan bu çarpıcı gelişmenin ardından hakem Zorbay Küçük hakkında idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildiği duyuruldu.

"YARGILAMANIN TEDBİRSİZ OLARAK DEVAMINA KARAR VERİLMİŞTİR"

PFDK'nın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.11.2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK’ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, Karar verilmiştir.

Av. Başbuğ PINARBAŞI

PFDK Başkanı

ÖNCEKİ HABERLER
Futbolda bahis soruşturması: Eyüpspor Başkanı ve 3 hakem tutuklandı
Futbolda bahis soruşturması: Eyüpspor Başkanı ve 3 hakem tutuklandı
Küçük Beykan yaşam mücadelesi veriyor: Bir tüp kan, bir can demek
Küçük Beykan yaşam mücadelesi veriyor: Bir tüp kan, bir can demek
'Teşkilat Başkanı'yım diye ortalığı birbirine katmıştı! Eşi tutuklandı
'Teşkilat Başkanı'yım diye ortalığı birbirine katmıştı! Eşi tutuklandı
Aydın'da polise hakaret eden alkollü sürücü tutuklandı
Aydın'da polise hakaret eden alkollü sürücü tutuklandı
AKOM'dan İstanbul'a uyarı! Çok kuvvetli olacak
AKOM'dan İstanbul'a uyarı! Çok kuvvetli olacak
23 sosyal medya hesabına erişim engeli! Polis şüphelilerin peşinde
23 sosyal medya hesabına erişim engeli! Polis şüphelilerin peşinde
Diyarbakır'da kayıp polis memuru aranıyor! Hastaneden çıktı, sırra kadem bastı
Diyarbakır'da kayıp polis memuru aranıyor! Hastaneden çıktı, sırra kadem bastı
Osmaniye'de bal kabağının içine uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı
Osmaniye'de bal kabağının içine uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı
Fransa’da Nicolas Sarkozy adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Fransa’da Nicolas Sarkozy adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kentine baskın düzenledi
İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kentine baskın düzenledi
Ordu'da 2 araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Ordu'da 2 araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhur ittifakında bir çatlak yok"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhur ittifakında bir çatlak yok"