Peugeot 408 yenilendi! Üç motor seçeneği ile satışta

Karakteristik üç pençe ışık imzasını üç ince, eğimli LED şerit temsil ederken, bunlar aynı zamanda aracın tüm genişliğini kapsayan zarif bir LED şeritle birbirine bağlanıyor ve yine bu şerit aydınlatılmış logonun (GT ve GT Exclusive modellerinde) üzerinde yer alıyor.

Yeni Peugeot 408, dış tasarımda yer alan siyah rengin yoğun kullanımı, parlak ve mat yüzeyleri birleştiriyor. Tamponun alt bölgesindeki trapezoid şekil ise aracın güçlü duruşunu ve karakterini daha da vurguluyor.

Peugeot tasarımcıları, modelin farlarını, tamponun alt kısmında yer alacak şekilde ve ışık imzasından uzağa yerleştirirken, tasarımı ise üst üste yatay olarak yerleştirilmiş iki ultra ince modülden oluşuyor.

Bu modüllerden biri üstte kısa huzme diğeri ise altta uzun far işlevini üstleniyor. Yine bu modüller parlak siyah bir eklentiye entegre edildikleri için kapalıyken neredeyse görünmez oluyor.

Bu aydınlatma sistemi, Allure ve Allure Business donanım seviyelerinde Peugeot FULL LED teknolojisi, GT ve GT Exclusive donanım seviyelerinde ise Peugeot Matrix LED teknolojisini kullanılıyor. Bunun yanı sıra Peugeot 408'in görsel zarafetini korumak adına kısa mesafe radarı Peugeot logosunun arkasına gizlendi.