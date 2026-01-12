Peugeot 408 yenilendi! Üç motor seçeneği ile satışta
Peugeot, "fastback" siluetine sahip yenilenen Peugeot 408 modelini tanıttı. Peugeot 408, yüzde 100 elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve 48V hibrit olmak üzere üç farklı motor seçeneğine sahip bulunuyor.
Peugeot’nun yenilenen 408 modeli, yüzde 100 elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve 48V hibrit motor seçenekleriyle pazara sunulurken, fastback tasarım çizgisini koruyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fransız markanın tasarım dilini yansıtan yeni Peugeot 408, aydınlatmalı ön logo ve bagaj kapağındaki aydınlatmalı Peugeot yazısıyla yollara çıkan ilk Peugeot modeli olma özelliğini taşıyor.
Yeni ön tasarım, yenilenen ızgara yapısı ve "Flare Yeşil" gövde rengiyle dikkati çeken model, yüzde 100 elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve 48V hibrit olmak üzere üç farklı motor seçeneğine sahip bulunuyor.
Yeni bir gövde konsepti sunan "fastback" siluetine sahip 408, dinamizm, sürüş keyfi ve konforu bir araya getirdi. Bununla birlikte model, SUV kodlarıyla harmanlanmış "fastback" tasarımıyla Peugeot'un özgün tasarım diline etkileyici bir katkı sağlıyor.
Fransa’nın Mulhouse şehrinde üretilen modelin tasarımı, keskin tasarım çizgileri, ön ve arka tasarımda yer alan özel ışık imzası gibi zarif detaylarla daha da güçlendiriliyor. Yeni Peugeot 408'in ön tasarımı, markanın ikonik ışık imzasının yenilikçi bir yorumunu ortaya koyuyor.
Karakteristik üç pençe ışık imzasını üç ince, eğimli LED şerit temsil ederken, bunlar aynı zamanda aracın tüm genişliğini kapsayan zarif bir LED şeritle birbirine bağlanıyor ve yine bu şerit aydınlatılmış logonun (GT ve GT Exclusive modellerinde) üzerinde yer alıyor.
Yeni Peugeot 408, dış tasarımda yer alan siyah rengin yoğun kullanımı, parlak ve mat yüzeyleri birleştiriyor. Tamponun alt bölgesindeki trapezoid şekil ise aracın güçlü duruşunu ve karakterini daha da vurguluyor.
Peugeot tasarımcıları, modelin farlarını, tamponun alt kısmında yer alacak şekilde ve ışık imzasından uzağa yerleştirirken, tasarımı ise üst üste yatay olarak yerleştirilmiş iki ultra ince modülden oluşuyor.
Bu modüllerden biri üstte kısa huzme diğeri ise altta uzun far işlevini üstleniyor. Yine bu modüller parlak siyah bir eklentiye entegre edildikleri için kapalıyken neredeyse görünmez oluyor.
Bu aydınlatma sistemi, Allure ve Allure Business donanım seviyelerinde Peugeot FULL LED teknolojisi, GT ve GT Exclusive donanım seviyelerinde ise Peugeot Matrix LED teknolojisini kullanılıyor. Bunun yanı sıra Peugeot 408'in görsel zarafetini korumak adına kısa mesafe radarı Peugeot logosunun arkasına gizlendi.