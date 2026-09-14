Petrol Ofisi'nden Türkiye akaryakıt sektöründe bir ilk

Türkiye akaryakıt sektörünün geleneksel lideri Petrol Ofisi Grubu, dijitalleşme ve inovasyon odaklı yatırım stratejisi doğrultusunda bir ilke imza atarak teknoloji ile müşteri deneyimini buluşturan yeni nesil self servis ÖDEGEÇ KASA uygulamasını, İstanbul'daki Samandıra Kuzey ve Samandıra Güney istasyonlarında kullanıma sundu.



Türkiye akaryakıt sektöründe ilk kez Petrol Ofisi istasyonlarında hayata geçirilen ÖDEGEÇ KASA, müşterilerin istasyon marketlerindeki alışveriş deneyimini daha hızlı, kolay ve pratik hale getiriyor. Müşteriler satın almak istedikleri ürünlerin barkodlarını self servis kasada okutarak alışverişlerini sisteme tanımlıyor. Ardından ekrandaki yönlendirmeleri takip ederek ödemelerini kolayca tamamlıyor. Bu sayede misafirler yolculuklarında zamanlarını daha verimli kullanırken daha keyifli bir alışveriş deneyimi de yaşıyor.



ÖDEGEÇ KASA uygulamasının, önümüzdeki dönemde daha fazla Petrol Ofisi istasyonuna yaygınlaştırılması planlanıyor.

“Yeni nesil istasyon deneyimini teknolojiyle tasarlıyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Petrol Ofisi Grubu Perakende Çözümleri ve Strateji İş Birimi Kıdemli Müdürü Mustafa Cem Aşık, “Bugün bir akaryakıt istasyonundan beklenti, yalnızca yakıt ihtiyacının karşılanmasının çok ötesine geçmiş durumda. Biz de istasyonlarımızı misafirlerimizin yolculuklarında farklı ihtiyaçlarını karşılayan, hayatlarını kolaylaştıran yaşam alanları olarak tasarlıyoruz. Bu kapsamda marketlerimizdeki alışveriş süreçlerini kolaylaştıran ÖDEGEÇ KASA çözümümüzün kurulumlarına da başladık. Bu uygulamamız sayesinde yeni bir ödeme teknolojisini istasyonlarımıza yerleştirmekten ziyade, misafirlerimizin zamanlarını daha iyi kullanabildikleri, kendi alışveriş deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi oldukları yeni bir hizmet modeli oluşturuyoruz. 18 yıldır sürdürdüğümüz sektör liderliğimizi ve 2 bin 500'ü aşkın istasyondan oluşan ekosistemimizi dijitalleşme ve inovasyon odaklı yatırımlarımızla geleceğe taşımaya devam edeceğiz.” dedi.