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Petrol fiyatları yüzde 32 düştü! Benzin ve motorin bakın kaç lira olmalı

DÜNYA piyasalarında petrol rekor düşüş yaşadı. Petrol fiyatlarındaki yüzde 32 oranındaki düşüş yansıtılırsa, Türkiye'deki benzin ve motorin ücreti bakın ne kadar olmalı.

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OPEC toplantısı sonrasında petrol fiyatlarının bir günde yüzde 32 oranında düştüğünü belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu düşüşün pompaya yansıtılmasını istedi. 

Palandöken, "yeni fiyatlara göre benzinin litre fiyatının 5 TL, motorinin de 4.50 TL ye kadar indirilmesi gerekiyor' dedi. 
DOLARA GÖRE BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Petrolün varil fiyatı 116 dolar iken Türkiye'de benzinin fiyatı : 4.73 TL'ydi
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Vatandaş petrol fiyatlarındaki eşi benzeri görülmemiş düşüş sonrasında benzin ve motorin fiyatlarında büyük indirimler bekliyor. Ancak daha önceki deneyimler hükümetin bu ölçekte bir indirim yapmayacağına işaret ediyor. 

Enflasyonu düşürmek için fırsat

Enflasyon hesaplamasında bir çok kalemin akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak değiştiğini hatırlatan Palandöken, şunları söyledi:

-"Uluslararası petrol krizinin bizim açımızdan fırsata çevrilebilmesi için petrol fiyatlarındaki düşüşün en kısa zamanda pompaya yansıtılması gerekir. 

-Ülke olarak en büyük ithalatı enerji sektöründe yapıyoruz. Bunun içinde ham petrol ve motorinin payı oldukça yüksek. Petrol fiyatlarındaki düşüş son aylarda cari fazla verdiğimiz ekonomide bu trendin süreceğine işaret ediyor. Dolayısıyla enflasyon düşerken ekonomik büyüme artacak ve dış ticaret açığı da pozitif yönde etkilenecek”.

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