BIST 12.527
DOLAR 44,08
EURO 51,02
ALTIN 7.227,19
HABER /  EKONOMİ

Petrol fiyatları fırladı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

Petrol fiyatları fırladı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini bildirerek, "Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadesini kullandı. Öte yandan Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı bugün 114,3 dolara kadar ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Abone ol

Bakan Şimşek, NSosyal hesabından, küresel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Bu tür şokların..."

Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Geçmiş tecrübeler, bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor. Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir.

"Gerekli tedbirleri alıyoruz"

Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor."

ÖNCEKİ HABERLER
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ilk duruşması! 107'si tutuklu, 407 sanık..
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ilk duruşması! 107'si tutuklu, 407 sanık..
Kabine bugün toplanıyor, emeklinin gözü bayram ikramiyesinde
Kabine bugün toplanıyor, emeklinin gözü bayram ikramiyesinde
Galatasaray, "Devler Ligi"nde Liverpool'u konuk edecek! 7 futbolcu...
Galatasaray, "Devler Ligi"nde Liverpool'u konuk edecek! 7 futbolcu...
Doların hızlı tırmanışı! Euro'da ilk rakamlar
Doların hızlı tırmanışı! Euro'da ilk rakamlar
İran resti çekti ABD ve İsrail'e gözdağı verdi: 6 ay boyunca savaşabiliriz
İran resti çekti ABD ve İsrail'e gözdağı verdi: 6 ay boyunca savaşabiliriz
Kuveyt'te görev yapan bir ABD askeri hayatını kaybetti
Kuveyt'te görev yapan bir ABD askeri hayatını kaybetti
Mustafa Destici'den hükümete tatil çağrısı: Kadınlara tam gün tatil olsun
Mustafa Destici'den hükümete tatil çağrısı: Kadınlara tam gün tatil olsun
SPK açığa satış yasağının devamına karar verdi
SPK açığa satış yasağının devamına karar verdi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 66 işçi alınacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 66 işçi alınacak
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'den Trump'ı çıldırtan hamle
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'den Trump'ı çıldırtan hamle
5,3 büyüklüğündeki deprem oldu! Okullar tatil edildi
5,3 büyüklüğündeki deprem oldu! Okullar tatil edildi
İran savaşı ne zaman bitecek?Trump 6 hafta sürebilir demişti ama...
İran savaşı ne zaman bitecek?Trump 6 hafta sürebilir demişti ama...