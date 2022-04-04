Petrol fiyatları düştü ama otogaza (LPG) 5 Nisan'da 65 kuruş zam geliyor!

BENZİN ve motorin fiyatlarındaki yüksek artıştan dolayı otogaza yani LPG'ye geçen araç sahiplerine kötü haber. LPG'ye 5 Nisan itibariyle zam geliyor. Otogazın litre fiyatı 12 liraya dayanacak. Petrol fiyatları ise bu hafta düştü.

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Benzin ve motorin fiyatlarındaki yüksek artıştan dolayı LPG'ye geçen araç sahiplerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. LPG'ye 5 Nisan itibarıyla 60-65 kuruş arası zam geleceği belirtildi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 4 Nisan Pazartesi ile 5 Nisan Salı günlerinde 60 ile 65 kuruş arası zam bekleniyor. Zamlarla birlikte otogazın litre fiyatı 12 liraya dayanacak. Şu anda İstanbul'da LPG'nin litresi 11.12 TL'den, Ankara'da 11.34 TL'den, İzmir'de ise 11.06 TL'den satılıyor.

4 Nisan 2022 itibariyle benzin ve motorin fiyatları da şöyle:

Motorin:

İstanbul: 22,08

Ankara: 22,18

İzmir: 22,19

Benzin:

İstanbul: 19,00

Ankara: 19,08

İzmir: 19,10