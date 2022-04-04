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Petrol fiyatları düştü ama otogaza (LPG) 5 Nisan'da 65 kuruş zam geliyor!

Petrol fiyatları düştü ama otogaza (LPG) 5 Nisan'da 65 kuruş zam geliyor!

BENZİN ve motorin fiyatlarındaki yüksek artıştan dolayı otogaza yani LPG'ye geçen araç sahiplerine kötü haber. LPG'ye 5 Nisan itibariyle zam geliyor. Otogazın litre fiyatı 12 liraya dayanacak. Petrol fiyatları ise bu hafta düştü.

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Benzin ve motorin fiyatlarındaki yüksek artıştan dolayı LPG'ye geçen araç sahiplerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. LPG'ye 5 Nisan itibarıyla 60-65 kuruş arası zam geleceği belirtildi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 4 Nisan Pazartesi ile 5 Nisan Salı günlerinde 60 ile 65 kuruş arası zam bekleniyor. Zamlarla birlikte otogazın litre fiyatı 12 liraya dayanacak. Şu anda İstanbul'da LPG'nin litresi 11.12 TL'den, Ankara'da 11.34 TL'den, İzmir'de ise 11.06 TL'den satılıyor. 

4 Nisan 2022 itibariyle benzin ve motorin fiyatları da şöyle:
Motorin:
İstanbul: 22,08
Ankara: 22,18
İzmir: 22,19

Benzin:
İstanbul: 19,00
Ankara: 19,08
İzmir: 19,10

PETROL FİYATLARI 105 DOLARA DÜŞTÜ

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 105,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 100,03 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 105,79 ile 107,53 dolar aralığının direnç, 104,05 ile 102,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. Cuma günü 106,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,39 dolar seviyesindene haftayı kapatmıştı. 

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