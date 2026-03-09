Petrol fiyatı çıldırdı 4 yıldır böylesi hiç olmadı! Benzin ve motorine yine zam var

İRAN savaşının petrol fiyatları üzerinden yarattığı etki petrol fiyatlarında rekor artış getirdi. Son saldırılarda İran'daki petrol sahalarının hedef alınması ile birlikte petrol fiyatları çıldırdı. Petrolün varil fiyatı 100 dolar eşiğini aştı ve 114 dolara ulaştı. Bu artış da çifte zam getirdi. Bu gece yarısı itibariyle hem benzin fiyatları hem motorin fiyatları bir kez daha zamlanacak. Eşel mobil sistemi sayesinde zammın yüzde 25'i tüketiciye yansıyacak.

Abone ol

İRAN savaşıyla birlikte hızlı bir yükseliş gösteren petrol fiyatlarında bu haftaya çılgın bir giriş yapıldı. İsrail'in son saldırılarda İran'ın petrol tesislerini hedef alması ve Hürmüz boğazı krizi petrol fiyatlarında eşi benzeri görülmemiş bir yükseliş getirdi. Cuma günü haftayı 92,02 dolardan tamamlayan petrol fiyatları, yeni haftaya yüzde 14,8 artışla başladı ve kritik 100 dolar eşiği geçildi.

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 114,3 dolara kadar ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Brent petrolde teknik olarak 119,73 doların direnç, 95,82 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Analistler, Brent petrolün en son bu seviyeleri Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı dönemde gördüğüne dikkati çekti. Brent petrol geçen hafta yüzde 28 artışla 92,7 dolara çıkarak Kovid-19'un başladığı dönemlere denk gelen 3 Nisan 2020 haftasından bu yana en hızlı haftalık yükselişini kaydetmişti.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR Petrol fiyatlarındaki çılgın yükseliş benzin ve motorin zamlarını da artırdı. Bu gece hem benzin hem motorine zam var. Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 2,14 TL, benzine 1,54 TL zam bekleniyor. -Eşel mobil uygulaması gereğince motorine 53 kuruş, benzine 39 kuruş zam yapılacak. Petrol fiyatlarının 100 doları aşması ile birlikte daha büyük zamlar da yolda.

PETROLÜ ÇILDIRTAN SON GELİŞMELER

Mücteba Hamaney’in İran'ın yeni lideri seçilmesinin hemen ardından The Times of Israel gazetesine konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran’a başlattıkları saldırıları ne zaman sona erdireceklerine ilişkin net takvim belirtmezken nihai kararı kendisinin vereceğinin altını çizdi. İran'a saldırıların sona erdirilmesi kararını her şeyi dikkate alarak doğru zamanda vereceğini iddia eden Trump, "Son kararı ben vereceğim, ancak Netanyahu'nun görüşlerini de dikkate alacağım." dedi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, cuma günü yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin savaşın 4 ila 6 hafta sürmesini beklediğini söylemişti.

IRAK'TAKİ ÜRETİM ÇAKILDI

Irak Petrol Bakanlığı bünyesindeki Saha ve Lisans İşleri Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Kazım Abdulhasan Kerim, ülkedeki petrol üretiminin ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sonra yaklaşık yüzde 60 düştüğünü, günlük 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile gerilediğini kaydetti. Irak, 3 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın kapanması sonucu azalan ihracat nedeniyle ham petrol üretimini düşüreceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan 7 İHA saldırısının engellendiğini açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının petrol piyasasını etkilediğini belirterek, şunları kaydetti: