Petlas Latin Amerika'da 50'den fazla yeni bayi adayıyla buluştu

85’ten fazla ülkeden 550’nin üzerinde uluslararası üretici ve tedarikçiyi 6 bin 323 sektör profesyoneliyle buluşturan fuarda Petlas, özellikle zirai ve iş makinesi lastiklerini öne çıkardı. Fuar boyunca Latin Amerika’nın farklı ülkelerinden 10 mevcut bayi iş ortağı ile üzerinde mevcut bayi ve iş ortağıyla bir araya gelen Petlas, 50’nin üzerinde yeni bayi adayı firma ile de birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Kuruluşunun 50'nci yılında üretim, Ar-Ge, mühendislik ve ihracat odaklı büyümesini kararlılıkla sürdüren Petlas, dünyanın önde gelen organizasyon ve fuarlarına katılarak sektörün en yeni teknolojilerini tüketici ve iş ortaklarına tanıtmaya devam ediyor. Uluslararası pazarlardaki etkinliğini her geçen yıl artıran Petlas, bu kapsamda Panama City’deki Panama Convention Center’da düzenlenen Latin Tyre & Auto Parts Expo 2026’ya katıldı. Bu yıl 16’ncı kez gerçekleştirilen organizasyon; lastik, oto parça ve madeni yağ sektörlerinin üreticilerini, distribütörlerini, toptancılarını, perakendecilerini, filo yöneticilerini ve ithalatçılarını aynı çatı altında buluşturdu.

Latin Amerika’da yeni iş birliklerine odaklandı!

Sektörün ticari geleceğine yönelik yeni iş birliklerinin ele alındığı fuarda aynı zamanda lastik endüstrisinin bugünü ve geleceğine ilişkin konferans ve değerlendirme oturumları da gerçekleştirildi. 130’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Petlas, Latin Amerika pazarındaki mevcut ürün ve müşteri yapılanması doğrultusunda fuarda özellikle zirai ve iş makinesi lastiklerine ağırlık verdi. Farklı çalışma koşulları, zeminler ve kullanım ihtiyaçları için geliştirdiği ürünlerini bölgedeki sektör profesyonelleriyle buluşturan Petlas, Latin Amerika’daki dağıtım ağını genişletmeye yönelik yoğun bir görüşme programı gerçekleştirdi. Fuar süresince Latin Amerika’nın farklı ülkelerinden 10 mevcut bayi iş ortağı ile bir araya gelen Petlas, mevcut iş birliklerini geliştirmeye yönelik görüşmeler yaptı. Marka, bölgedeki yeni pazarlara ulaşmak ve bayi yapılanmasını daha da güçlendirmek amacıyla 50’nin üzerinde yeni bayi adayı firma ile de birebir toplantı gerçekleştirdi. Petlas, Latin Tyre & Auto Parts Expo 2026’da gerçekleştirdiği temaslarla Latin Amerika’daki ticari varlığını güçlendirmeyi, yeni distribütör ve bayilerle iş birlikleri geliştirmeyi ve Türkiye’de geliştirdiği lastik teknolojilerini bölgedeki daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle buluşturmayı hedefliyor.

Zirai ve iş makinesi lastiklerinde güçlü ürün gamı!

Binek araçlardan hafif ticari araçlara, kamyon ve otobüslerden traktörlere, iş makinelerinden askeri araç ve hava araçlarına kadar çok farklı kullanım alanlarına yönelik lastikler geliştiren Petlas, 300 farklı desen ve 3 bin 500 farklı ebatta ürününü dünya pazarlarıyla buluşturuyor. Petlas’ın Latin Amerika büyüme stratejisinde ise zirai ve iş makinesi lastikleri önemli bir yer tutuyor. Tarım sektörünün farklı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Petlas zirai lastikleri; dayanıklılık, çekiş gücü, verimlilik ve toprağın korunmasına yönelik teknolojileriyle öne çıkıyor. Petlas’ın zirai ürün ailesinde yer alan TA 110 Plus ve TA 130 Plus, ağır arazi koşullarında yüksek dayanıklılık ve verimli çalışma hedefiyle geliştirilirken; PT Haul ve PT Flot gibi radyal römork lastikleri de hassas tarım uygulamalarının ihtiyaçlarına cevap veriyor. Geniş taban izi ve özel tasarımlarıyla yüksek yük taşıma kapasitesini destekleyen bu ürünler, aynı zamanda toprak sıkışmasının azaltılmasına ve toprağın doğal yapısının korunmasına katkı sağlıyor. Petlas’ın zirai lastik teknolojilerindeki uzun yıllara dayanan mühendislik ve üretim deneyimi, markanın Latin Amerika gibi tarımsal üretimin büyük önem taşıdığı pazarlardaki büyüme potansiyelini de destekliyor.

50 yıllık üretim gücünü dünya pazarlarına taşıyor!

2026 yılında kuruluşunun 50’nci yılını kutlayan Petlas, Kırşehir’deki üretim tesislerinde geliştirdiği ürünleri 130’dan fazla ülkeye ulaştırıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2025 Yılı Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Araştırması’na göre 266,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Petlas, ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 6 artırdı. Şirket, Türkiye’nin en büyük ihracatçıları arasında 109’uncu, otomotiv sektöründe ise 23’üncü sırada yer aldı. Küresel ölçekte ürün çeşitliliğini, bayi ve distribütör ağını geliştirmeyi sürdüren Petlas, Latin Amerika’daki mevcut iş ortaklıklarını güçlendirirken yeni pazarlara açılmayı da hedefliyor. Marka, Türkiye’de geliştirdiği mühendislik ve lastik teknolojilerini dünya pazarlarına taşımaya ve global erişimini artırmaya devam ediyor.