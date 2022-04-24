Petek Dinçöz'den yeni boşanmıştı! Serkan Kodaloğlu Reza Zarrab'ın eski aşkıyla yakalandı
Magazin dünyasının yakından tanıdığı çift, geçtiğimiz haftalarda evliliklerine son vermişti. Boşanmanın ardından ülkeyi terk eden Dinçöz, oğluyla birlikte Miami'ye yerleşmişti. İş insanı Serkan Kodaloğlu ise hızlı çıktı, Reza Zarrab'ın eski sevgilisi ile yakalandı.
Petek Dinçöz ile geçtiğimiz hafta boşanan Serkan Kodaloğlu, 23 yaşındaki oyuncu ve model İman Casablanca ile yakalandı. Kameraları görünce panikleyen ikili bulundukları mekânın arka kapısından çıkmaya çalıştı.
'Foolish Casanova' şarkısıyla hafızalara kazınan şarkıcı Petek Dinçöz ve iş insanı Serkan Kodaloğlu 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının yakından tanıdığı çift, geçtiğimiz haftalarda evliliklerine son vermişti.
Boşanmanın ardından ülkeyi terk eden Dinçöz, oğluyla birlikte Miami'ye yerleştiğini duyurmuştu. Serkan Kodaloğlu geçtiğimiz akşam Tarabya'da bir mekanda İman Casablanca ile görüntülendi.
Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Petek Dinçöz'ün boşandığı eşi Serkan Kodaloğlu Tarabya’da bir mekânda 2018 Best Model of the World birincisi İman Casablanca ile görüntülendi.