Petek Dinçöz'den makyajsız paylaşım! Eleştiri yağdı...
Ünlü sanatçı Petek Dinççöz'ün 8 ay önce geçirdiği estetik operasyon sonrası makyajsız hali, operasyonu gerçekleştiren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü ve çok sayıda beğeni ile yorum aldı.
Samsun'da gerçekleştirilen yüz gençleştirme operasyonunun ardından Dinççöz, operasyon sonrası görünümündeki değişimi Prof. Dr. Akbaş ile birlikte çektirdiği makyajsız fotoğrafla duyurdu. Fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu ve takipçilerinden yoğun ilgi topladı.
Paylaşımın ardından gelen yorumlar ve beğeniler, Dinççöz'ün estetik sonrasındaki doğal hâline olan dikkati artırdı.
"Estetik ameliyat yapılalı 8 ay oldu. Çok mutlu hissediyorum. Yediklerime dikkat ediyorum, spor yapıyorum ve bu nedenle zayıf kalıyorum. Zayıflık nedeniyle deri gevşemesi oluyor ama bu yaşa bağlı değil. Prof. Dr. Hayati Akbaş’a yıllara dayanan dostluğumuz ve güvenimle başvurdum. Ufak dokunuşlarla çok mutlu oldum."
