Petek Dinçöz'den görülmemiş değişim! Bu halini kimse tahmin etmedi...

BİR DÖNEME DAMGA VURAN İSİM

Şarkıcı, manken, oyuncu ve sunucu kimliğiyle tanınan Petek Dinçöz, kariyerinin zirvesinde olduğu dönemde magazin ve müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. "Foolish Casanova", "Hasta Ettin" ve "Kısmetsizim" gibi şarkılarla müzik sektöründe geniş bir hayran kitlesi edinmişti.