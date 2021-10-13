Peş peşe uyarılar geldi! İstanbul ve Ankara da var sağanak alarmı!
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok kentte sağanak yağış etkili olacak. Yağışların Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı duyuruldu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında "Cuma ve cumartesi günü önemli bir yağış geliyor. Hafta sonu sıcaklıklar biraz daha düşecek" açıklamasını yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Antalya'nın doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Sıcaklık azalıyor
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, beklenen yağışlara ilişkin canlı yayında önemli bilgiler verdi:
Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yağış var. Adana-Kahramanmaraş bölgesinde daha ciddi bir yağış var. Diyarbakır, Mardin, Şırnak'ta uzun bir aradan sonra yağmur var. Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar var. Adana ve Kahramanmaraş'ta yağışlar biraz kuvvetli olacak. Kahramanmaraş civarında termik santraller çok fazla, bunlar yağışları artırabiliyor.