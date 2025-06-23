Peş peşe gelen zamlar sonrası indirim yolda! Depoları doldurmak için bekleyin, fiyatlar düşecek

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar petrol fiyatlarını uçurdu. Akaryakıta peş peşe zam geldi. Motorin geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren üçüncü kez zamlandı. Benzin de de fiyat değişti. Bu kez indirim geliyor. Motorinde fiyat değişecek.

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Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte İran-İsrail arasında yaşananlar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Son dönemde üst üste gelen zamlardan sonra, bu kez sevindiren bir haber var.

Motorine indirim var

TGRT'de yer alan habere göre sektör kaynaklarına göre motorin grubunda 1,66 TL’lik bir indirim yapılacak.

24 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen bu indirim, özellikle ticari araç sahipleri ve uzun yol yapan sürücüler açısından önemli bir rahatlama sağlayacak.

23 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 51,50 TL

Motorin: 54,72 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 51,35 TL

Motorin: 54,60 TL

LPG: 24,49 TL