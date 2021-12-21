Peş peşe açıklama geldi! 7 ilde eğitime kar engeli
Yurdun birçok bölgesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bununla birlikte peş peşe 'okul tatili' haberleri gelmeye devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün de birçok ilde eğitime ara verildi. 21 Aralık hangi ilde okullar tatil? İşte o liste...
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Bugün (21 Aralık) hangi illerde eğitime ara verildi?
Konya
Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik şartlar nedeniyle merkez ilçeler Karatay, Meram, Selçuklu ile Ahırlı, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Doğanhisar, Hadim, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 21 Aralık Salı eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi. Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.
Tunceli
Valilikten yapılan açıklamada, kentin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşullarının halen etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçemizde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün, Ovacık ilçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Hakkari
Hakkari merkezde taşımalı eğitim yapan, Yüksekova ilçesinde de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi: "Valiliğimizin aldığı karar ile yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Aralık 2021 Salı günü ilimiz merkezinde taşımalı eğitime, Yüksekova ilçemizde ve bağlı köylerinde ise okullarımızın tamamında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir."