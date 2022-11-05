Pes dedirten soru! 'Eşim sayfa açıp cinsel organını paylaşıyor bir de...'
Psikolog Esra Ezmeci, bir süredir sosyal medya hesabından yaptığı soru cevap etkinliğiyle kendisine gelen soruları yanıtlıyor. Her seferinde insanı hayrete düşüren sorulara bir yenisi daha eklendi. Ezmeci'ye gelen "Eşim bir sayfa açıp cinsel organını paylaşmış. Bir de yazmış ki, 'Bir gecelik ilişkiye girecek seksi bir bayan var mı?'" sorusu yok artık dedirtti.
Esra Ezmeci, Fox TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine program yapmaya başlamış ancak ekran ömrü uzun olmamıştı. Ezmeci'nin programı için final kararı alınmıştı.
Sosyal medya hesabından soru-cevap etkinliği yapan Ezmeci'ye gelen sorular her seferinde hayrete düşürüyor.
Ezmeci, son olarak dün akşam yaptığı soru cevapta takipçilerini şaşkına çeviren bir itirafa yanıt verdi.
Ünlü psikolog son olarak "Eşim bir sayfa açıp cinsel organını paylaşmış. Bir de yazmış ki, 'Bir gecelik ilişkiye girecek seksi bir bayan var mı?'" sorusunu yanıtladı.