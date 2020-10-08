Pes dedirten olay! Esenyurtta evde yalnız bırakılan çocuklar için mahalleli seferber oldu
ESENYURT'ta, Suriyeli baba Abdulkerim S.'nin evde yalnız bıraktığı 3 çocuğu vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Çocuklarına bez ve yemek almak için evden ayrıldığını söyleyen baba "Anneleri çocukları bırakıp gitti." dedi.
Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede Suriyeli Abdulkerim S, 2'si erkek, 1'i kız 3 çocuğunu evde bırakarak dışarı çıktı. Çocukları görenler onlarla iletişime geçmeye çalıştı. Ancak, çocukların Türkçe bilmediği anlaşıldı.
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Komşuları çocuklar için su, süt, bisküvi alarak onlara verirken polise haber verildi.
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Polis ekibi ev sahibine, ardından kiracı babaya telefonla ulaşarak eve gelmesini istedi. Gelen baba Suriyeli Abdukerim S., evde çocukları için yemek ve bebek bezi kalmadığını bu yüzden evden ayrıldığını anlattı.
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Abdukerim S., "Anneleri çocukları bırakıp gitti. Evdeki çocuklar için ekmek lazım, bez lazım. Kapıyı kilitledim, para bulmaya gittim. Polisler aradı, gelmemi istedi." dedi.
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