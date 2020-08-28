Pes dedirten görüntüler! Boğaz'a karşı 'korona' partisi
İSTANBUL'da toplanan bir grup koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, Boğaz manzaralı mekanda eğlendi. Sosyal mesafe ve maskenin olmadığı partinin görüntüleri tepki çekti.
İstanbul Boğazı'nda bulunan bir mekanda dün gece saatlerinde parti düzenlendi. Partiye katılanların müzik eşliğinde eğlenirken sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüntülere yansıdı.
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Koronavirüs salgınına rağmen düzenlenen partiye katılanlar o anları telefonlarının kameraları ile kaydetti.
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Pes dedirten görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.
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