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Pervin Buldan'dan tarihi günde dugyasal paylaşım

Pervin Buldan'dan tarihi günde dugyasal paylaşım

TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Süleymaniye'de terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını, yakın zamanda hayatını kaybeden İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'i anarak kutladı.

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Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adımı bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atılıyor.

Bir grup terör örgütü PKK mensubu, bir mağarada silahlarını yaktı.

Sürecin bugüne gelmesinin öncülerinden olan İmralı Heyeti üyesi TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, duygusal bir paylaşımda bulundu.

Uzun yıllar beraber çalıştığı ve geçtiğimiz haftalarca hayatını kaybeden DEM Parti milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'i anan Buldan, "Hayırlı bir Cuma. Biliyorum izliyorsun, görüyorsun, mutlu ve huzurlusun. Rahat uyu yoldaş Sırrı. Bugün silahlar teslim edilecek. Artık gençlerin ölmedigi, annelerin ağlamadığı bir gelecek var önümüzde. Barış sana armağan olsun." ifadelerine yer verdi.

Pervin Buldan'dan tarihi günde dugyasal paylaşım - Resim: 0

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