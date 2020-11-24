Pervin Buldan grup toplantısında konuşuyor

HDP Eş Genel Başkanı, partisinin grup toplantısında konuşuyor

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HDP Eş Genel Başkanı, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Buldan şunları söyledi:

Kadın grubu gerçekleştiriyoruz. Bugün kadın grubu toplantımızı yapıyoruz. Kadınların ölüme sürüklenmesine tanık oluyoruz. Kadının emeğine, bedenine yönelik suçlar önlenmiyor. 2011 yılında imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmadığı her gün kadınlar öldürüldü, şiddete maruz kaldı.

Çocuklar katledilirken AKP ne yaptı? Failleri cezasızlıkla ödüllendirdi. 14 yaşında öldürülen Berkin Elvan'ın davası 7 yıldır sürüncemede...Her bir canımızın hesabını adalet önünde tek tek soracağız. Devlet şiddetinin kol gezdiği bir yerde cezaevleridir. Kadınlar burada cezaevinin yönetiminin keyfi baskılarına maruz kalmaktadır. Cezaevlerinde pandemi sürecinde kadınlar ve çocuklar risk altındadır. Hükümeti uyarıyoruz. Kontrolünüz altında olan cezaevlerindeki bezdirme uygulamalarına son verin.

İçinde bulunduğumuz ekonomik buhran halkı açlık-yoksullukla terbiye etme siyasetine dönüşmüştür. Pandemi karşısında destek sunulmayan esnaftan, üreticisine herkes iflasla baş başa bırakıldı. Özellikle kadınlar bu sürecin en ağır faturasını ödüyorlar. Süreçte ilk işini kaybedenler kadınlar olmuştur. Mart 2020'den bu zaman iş başında olanlar kadından 2 milyonu işsiz kaldı. Pandemide bakım emeği kadınların omuzlarına kalmıştır.

Hükümet ne yapıyor? Bolca yalan, zam, vergiler var. Yandaş patronlara değil emekçiye var. Halka acı reçeteden bahseden cumhurbaşkanı var. Halka gelince, kadınlara gelince acı reçete var. Bizde onlara şöyle diyoruz. Esas acı reçeteyi halk onlara yazıyor. İlk seçinde acı ilacı içecekler. AKP-MHP ittifakı içecek. Bir damat göndererek enkazın altından kurtulacaklarını sanmasınlar. Enkazın faturasını buna sebep olan ittifak ödeyecek.