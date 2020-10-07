Perşembeden cumaya çok kuvvetli dolu var Meteoroloji bir çok ili uyardı

TÜRKİYE Balkanlar üzerinden gelen alçak basıncın etkisiyle şiddetli yağmur ve dolu yağışına teslim olacak. Meteorolojiden hem Marmara hem de Ege bölgesi için son dakika uyarıları arka arkaya düşüyor. Yeni yayınlanan uyarıda meteoroloji kuvvetli yağış ve dolu beklenen illerin listesini verdi. Perşembe günü sabah saatleri itibariyle dolu ve yağmurla birlikte kuvvetli rüzgar ve hortum etkili olacak. Sigorta şirketleri cep telefonlarına doluya ilişkin uyarılar gönderiyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da twitter hesabından "Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım' diyerek uyardı. İşte meteorolojinin 8 Ekim 2020 perşembe günü için geçtiği son dakika uyarılar: