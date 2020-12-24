Perotti'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'de Diego Perotti durumunu soranlara "Kasımpaşa deplasmanında oynamam bile zor görünüyor." diyerek kötü haberi verdi.

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Fenerbahçe'de Diego Perotti belirsizliği sürüyor. Arjantinli yıldızın dünkü Medipol Başakşehir maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyordu. Ancak tecrübeli futbolcu, durumunu soranlara, “Kasımpaşa deplasmanında oynamam bile zor görünüyor.” diyerek şaşırttı.

Fanatik'in haberine göre; Arjantinli yıldız Fenerbahçe’den maç başı para alıyor. Perotti, tam olarak hazır hale gelmeden sahaya çıkarsa daha ciddi bir sakatlık yaşayarak uzun süre oynayamamaktan endişe ediyor. Ancak teknik ekip ve yönetimin, deneyimli futbolcunun bu yaklaşımından fazlasıyla rahatsız olduğu öğrenildi.

4-1'lik Başakşehir maçının ardından Erol Bulut ise BAY geçecekleri ara sonrasında 1 veya 2 futbolcunun dönüş yapabileceğini ifade etti.

Perotti Fenerbahçe forması altında çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti.