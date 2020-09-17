Perinçek'e Öcalan ile çektirdiği fotoğraf soruldu

Doğu Perinçek, Haber Global'de Jülide Ateş'in sunduğu 40 programında soruları cevapladı. Ateş, Perinçek'e terör örgütü PKK'nın kamplarında çektirdiği Abdullah Öcalan fotoğraflarını sordu.

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Doğu Perinçek, terörist ele başı Abdullah Öcalan ile olan fotoğrafıyla ilgili konuştu. Öcalan'ın verdiği çiçeği alma konusunda pişmanlığı olup olmadığı sorusuna ise Perinçek, "7 milyar insan tweet de atsa o çiçeği yine alırdım" cevabını verdi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının bu haftaki konuğu Doğu Perinçek oldu. Ateş'in PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile çektirdiği fotoğrafla ilgili Perinçek şöyle konuştu:

"Benim Öcalan'ı ziyaretinde onu Türkiye'ye kabul ettirmek gibi bir işlev yoktu. Amaç, onun silahı bırakmasını sağlamak, ABD ve İsrail ile görüşmesini engellemekti.

"Ben o çiçeği yine alırdım"

Ben karakterli biriyim böyle şeylerden korkmam. Aleyhimde 7 milyar kişi tweet de atsa ben o yine çiçeği alırdım. Yaptığım iş benim karakterim. Korkmam. O fotoğrafları Lübnan'da PKK çekip MİT'e verdi.

Öcalan, Perinçek'in başkanı olduğu partide siyaset yaptı mı?

Hiçbir zaman üye olmadı. 89-90 döneminde söyleşiler sırasında gördüm. O öğrenciyken bizim 12 Mart darbesine karşı çıkardığımız gizli Şafak Gazetesi vardı. Gizli olarak dağıtıyorduk. Bu gazetede onun eline geçmiş ve yakalanmış. Bir süre kısa süre hapiste yattı.

Doğu Perinçek, PKK'yı destekleyen yayınlar için pişman mı?

Bu bir kere yanlış tespit. Hiç bir zaman destekleyen yayınlarım olmadı. O dönem boyunca "PKK bizim düşmanımızdır" gözüyle baktık. PKK terör örgütünü ve kürtleri ayırt etmek lazım. O dönemlerdeki cinayetlerin son bulması, haklarını almaları, insanca yaşamalarına ilişkin çok kararlı mücadele yürüttük ve o mücadeleyi de kazandık. Burada hiçbir zaman PKK ile yan yana gelmedik."