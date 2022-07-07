Perihan Savaş oğlu Savaş'a kavuştu! Ünlü oyuncu o anları bakın nasıl paylaştı...
Uzun süre tiyatro oyunlarında oynadıktan sonra sinema kariyerine yönelen, son olarak "İyilik" dizisinde rol alan usta oyuncu Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer geçtiğimiz aylarda nişanlanmış ve asker yolcusu olmuştu. Önceki gün müstakbel gelini ile oğlunu İskenderun'dan almaya giden güzel oyuncu yaşadığı duygu dolu anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı...
Son olarak "İyilik" dizisinde rol alan sinema kariyerinin yanı sıra tiyatro hayatıyla da hafızalara kazınan usta oyuncu Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Melis Ketenci ile nişanlanmış ve asker yolcusu olmuştu. Önceki gün müstakbel gelini ile oğlunu İskenderun'dan almaya giden güzel oyuncu yaşadığı duygu dolu anları sosyal medya hesabından Aslan parçamı aldım. Allah tüm askerlerimizi korusun" ifadeleri ile paylaştı...
Oğlu Savaş Zafer'in askerliği bitti
Vatani görevini yapmak için İskenderun'a giden Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'in askerliği bitti. Yemin töreni sonrası oğluna kavuştuğu anları takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, "Aslan parçamı aldım. Allah tüm askerlerimizi korusun" ifadelerini kullandı
Tezkeresini aldı
Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, vatani görevini yapmak için İskenderun'a gitmişti. Ünlü oyuncunun oğlu tezkeresini aldı.
"Aslan parçamı aldım..."
Gözyaşlarına hakim olmayan ünlü oyuncu, o anları sosyal medya hesabından "Aslan parçamı aldım. Allah tüm askerlerimizi korusun." notuyla yayınladı.