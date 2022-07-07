Perihan Savaş oğlu Savaş'a kavuştu! Ünlü oyuncu o anları bakın nasıl paylaştı...

Son olarak "İyilik" dizisinde rol alan sinema kariyerinin yanı sıra tiyatro hayatıyla da hafızalara kazınan usta oyuncu Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Melis Ketenci ile nişanlanmış ve asker yolcusu olmuştu. Önceki gün müstakbel gelini ile oğlunu İskenderun'dan almaya giden güzel oyuncu yaşadığı duygu dolu anları sosyal medya hesabından Aslan parçamı aldım. Allah tüm askerlerimizi korusun" ifadeleri ile paylaştı...