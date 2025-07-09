Peri masalından çıkan köy! Ünlü bir bölgenin göbeğinde ama kimse bilmiyor

Tarihi taş evleri, peri bacaları ve bozulmayan dokusuyla eden Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı İbrahimpaşa köyü saklı bir cennet. Peri masalından fırlamış gibi duran köy, gözde turizm bölgesi Kapadokya'nın tam ortasında yer alsa da şimdiye kadar gizli kalmaya başarmış. Özgün dokusunu koruyan köy, şimdi turizme açılmak ve 'bilinmek' istiyor.