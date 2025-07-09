Pera'nın başrolü Afra Saraçoğlu imaj değiştirdi! Kuaför masrafı dudak uçuklattı...
Afra Saraçoğlu, dijital platformların merakla beklenen yapımı “Pera” dizisiyle güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.
Başrolü paylaştığı Furkan Andıç ile geçmişte yakaladıkları uyumu bu projede yeniden sergilemeye hazırlanan oyuncu, son olarak dizi için yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme gelmişti.
Pera dizisinin yapım sürecinde ortaya çıkan bazı detaylar, setteki atmosferi hareketlendirdi. Ünlü oyuncunun saçlarını koyu renge çevirmek için harcanan kuaför masrafı dudak uçuklattı!
Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde fırtına gibi esen Afra Saraçoğlu, son dönemin en çok konuşulan yıldızlarından biri.
Güzelliği, enerjisi ve rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Saraçoğlu, özellikle “Yalı Çapkını” dizisindeki Seyran rolüyle gönüllere taht kurdu. Sadece oyunculuğuyla değil, zaman zaman özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Saraçoğlu, her adımıyla merak uyandırıyor.
“Fazilet Hanım ve Kızları” “Kardeş Çocukları” gibi yapımlarla genç yaşlarından bu yana ekranlarda görmeye alıştığımız Afra Saraçoğlu son dönemde ekranlarda olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeker oldu.
Mert Ramazan Demir'le rol arkadaşlıkları aşka dönüşen Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını'nın ekranlarda olduğu süreçte birçok kez iddialarla magazin manşetlerine yerleşmişti.