Pentagon'dan Suriye açıklaması: 2 ABD askeri ve 1 tercüman öldü!

Suriye'de ABD ve Suriye ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açılmıştı. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'deki saldırıda 2 ABD askeri ve 1 tercüman öldü, 3 kişi de yaralandı. Saldırıyı DEAŞ mensubu bir kişi düzenledi. Saldırgan öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

