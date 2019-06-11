Pentagon Türk pilotların F-35 eğitimi sonlandırıldığını duyurdu

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan duyuruda, Türk pilotların ABD'de devam ettirilen F-35 eğitimi sonlandırıldığı açıklandı.

Pentagon yetkilileri, Türk pilotlara ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nde verilen eğitimin sonlandırıldığını bildirdi.

Pilotlar uçuş yapmıyor

Pentagon sözcüsü Albay Mike Andrews'ın Reuters'a verdiği demeçte eğitim programının sonlandırıldığı belirtildi. Andrews, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar" dedi.

Ajansa ismini vermeden konuşan ikinci ABD'li yetkili ise, Luke Hava Üssü'ndeki bir komutanın, güvenlik gerekçesiyle geçen hafta Türk pilotların ve teknik ekiplerin buradaki eğitiminin durdurulmasına karar verdiğini söyledi.

Çalışmalarımız devam edecek

Pentagon Sözcüsü ayrıca "Türk politikasında bir değişiklik olmaksızın, F-35 programına katılımlarını düşürmek için müttefikimiz Türkiye'yle yakın çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.