Penta Teknoloji'den yılın 9 ayında 22,3 milyar lira konsolide ciro

Bilişim teknolojileri dünyasının öncü şirketlerinden Penta Teknoloji, 2025 yılının ilk dokuz ayında konsolide cirosunu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artırarak, 22,3 milyar TL’ye ulaştırdı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bilişim teknolojileri şirketi Penta Teknoloji, 35'inci yaşını kutladığı 2025 yılının 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Söz konusu sonuçlara ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bilgilendirme yapan şirket, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 33'lük artışla 22,3 milyar lira konsolide ciro, yüzde 29'luk artışla yaklaşık 1,6 milyar lira brüt kar gerçekleştirdi.

Penta Teknoloji'nin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 17 artarak 798,6 milyon liraya ulaştı. FAVÖK marjı yüzde 3,6 olarak gerçekleşen şirkette vergi öncesi kar ise 169,9 milyon lira oldu.

"Sürdürülebilir büyüme hedefimizle uyumlu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, kuruluşlarının 35'inci yılındaki başarılı finansal sonuçların, Penta Teknoloji'nin sürdürülebilir büyüme hedefiyle uyumlu olduğunu belirtti.

Güven, bilgi ve yenilik üzerine inşa ettikleri güçlü ekosistemle, dünyanın önde gelen teknoloji markalarının yenilikçi ürün ve çözümlerini Türkiye pazarına sunduklarını aktaran Erünsal, "Geniş ürün yelpazemiz, güçlü lojistik ağımız ve katma değerli hizmetlerimizle paydaşlarımıza uçtan uca değer sağlarken, Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirmede önemli bir rol üstleniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erünsal, söz konusu dönemde yeni nesil teknolojilerle operasyonel verimliliği artırdıklarına ve kurum içi dijital kültürün yerleşmesi için önemli adımlar attıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"İş ortaklarımıza uzun vadeli değer yaratmanın fırsatı olarak gördüğümüz dijitalleşmede hız kesmedik, sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam ettik. Türkiye'deki iş ortaklarımıza ileri seviye, verimli ve güvenli çözümler sunmamızı sağlayan yeni marka işbirliklerini ekosistemimize dahil ederek vizyonumuzu güçlendirdik. 35'inci yılımızda ulaştığımız bu başarılar, köklü geçmişimizden beslenen gelecek vizyonumuzun en güçlü göstergesi. İnsanı odağına alan ve teknolojiyle şekillenen çalışmalarımızla, iş ortaklarımızla değer üretmeye devam edeceğiz."