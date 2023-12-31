Penisini büyütme hayali kabusa döndü! Bankacıdan, ünlü doktora ‘penisimi küçülttün’ davası

Tekirdağ'da bankacı İlter Türkmen doktorun kendisine “Minimum 3 santim uzama sağlarız” sözü üzerine penis büyültme ameliyatı oldu. Operasyon sorunlu geçti. Türkmen, “Ameliyat öncesi 12 santim uzunluğunda olan penisim 11 santime geriledi” diyerek ünlü doktor Doç. Dr. Halük Söylemez'e dava açtı. Söylemez, “Yaptığım işlemde hiçbir kusur yok” diye kendini savundu!

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Tekirdağ 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde çok ilginç bir dava görülmeye başlandı. Bankacı İlter Türkmen ile üroloji uzmanı Doç. Dr. Halük Söylemez'in karşı karşıya geldiği davanın dosyasına göre, Tekirdağ’da yaşayan Türkmen, araştırmaları sonrası penis büyütme ameliyatı için Dr. Söylemez’e ameliyat olmaya karar verdi.

Kanama oldu, ikinci ameliyat yapıldı

Halk TV'nin haberine göre, ameliyat işlemi 29 Ocak 2022 günü yapıldı. Ameliyattan sonra Türkmen’de kanama oluştu. Ameliyatı yapan doktora haber verildi. Söylemez tekrar hastaneye gitti. Yapılan kontrol sonrası Türkmen’in yeniden ameliyata alınması kararlaştırıldı. Yapılan ikinci ameliyat sonrası kanama durdu. Birkaç gün sonra taburcu edilen Türkmen, bir aya yakın yürümekte zorlandı; ameliyat yerinde iz kaldı.

Beklediği sonucu alamayınca...

Ancak Türkmen açısından esas sorun, ameliyatla birlikte penis boyunda beklediği uzamanın olmaması oldu. Türkmen, doktoru ile yaptığı birkaç görüşmede, gerekirse bir kez daha ameliyat masasına yatabileceğini söyledi. Ancak doktor, uygun zamanın beklenmesi gerektiğini telkin etti. Taraflar arasında devam eden görüşmeler zaman içinde sıkıntılı bir hal aldı.

'Minimum 3 santim uzar' dedi

İlter Türkmen, mahkemeye gitti ve Dr. Söylemez’e karşı tazminat davası açtı. “Sonuçlar hiç de vaat edilenler gibi olmamıştır” denilen dava dilekçesinde “Müvekkil ile davalı arasında yapılan ön görüşme ve muayene sonrası davalı hekim müvekkilimize, minimum 3 cm uzama, maksimum 5 cm uzama ve minimum 1,5 cm, maksimum 3 cm çap artışı vaat etmiştir" denildi.

Uzamadığı gibi kısaldı!

Dava dilekçesinde, "Ancak vaat edilen uzama ve kalınlaştırma sonuçları da müvekkilimize sunulmamış, hatta aksine ameliyattan önce 12 cm uzunluğa sahip olan cinsel organı, davalı hekimin hatalı müdahalesi sonucu 11 santimetreye kısalmış ve incelmiştir” denildi.

Doç. Dr. Söylemez: Kusurum yok

Doç. Dr. Söylemez adına yapılan savunmada ise, doktorun yaptığı işlemlerde hiçbir kusurun olmadığı vurgulandı. Savunma dilekçesinde “Muayene sonucunda hastaya, mevcut anatomik yapısından dolayı diğer ameliyatlarda elde edilen ortalama uzamanın kendisinde olamayabileceği yani daha az bir uzama olabileceği ayrıntılı anlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

'Penis boyunda küçülme olmadı'

Dilekçede, ayrıca Türkmen’e rakamsal bir vaatte bulunulmadığına işaret edilerek şöyle denildi: “Davacı yanın mevcut anatomik yapısından dolayı diğer ameliyatlarda elde edilen ortalama uzamanın kendisinde olamayabileceği yani daha az bir uzuma olabileceği ayrıntılı anlatılmıştır. Davacı hastanın penis boyunu 12 cm olarak belirttiği ancak müvekkil hekimin yaptığı ölçümde 11 cm olarak penis boyu ölçülmüş olup, davacının penis boyunda küçülme olmamıştır.”

Doktordan 500 bin lira tazminat istedi

Savunma dilekçesinde Türkmen’in manevi tazminat talebinin ‘fahiş’ olduğu kaydedilerek “Davacı yanın başka bir hekimden 500.000 TL gibi fahiş fiyat aldığı gerekçesiyle tedavisi nedeni ile müvekkilden davacının bu ücreti maddi tazminat olarak talep etmesi mesnetsiz olup, zenginleşmeye yöneliktir ve kabul edilemez” denildi.

Dava dosyasına ilişkin yargılama sürerken, bankacı İlter Türkmen ile Doç. Dr. Halük Söylemez’in avukatları ise davaya ilişkin yorum yapmak istemedi.