Pendik'te şaşırtan olay cep telefonundan gördü intihardan vazgeçti
PENDİK'te alacaklısından, parasını alamadığı iddiasıyla 9 katlı bir inşaatın çatısına çıkan şahıs, paranın banka hesabına yattığını cep telefonundan gördü, intihardan vazgeçti.
İstanbul'un ilçesi Pendik sıra dışı bir intihar girişimine sahne oldu. Dumlupınar Mahallesinde bir şahıs, iddiaya göre alacaklısından beklediği 14 bin 700 lirasını alamadığı gerekçesiyle 9 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.
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Şahsın, kendisini ikna etmeye çalışan polislerle konuşurken sürekli olarak telefonunu kontrol ettiği gözlendi.
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14 bin lirayı internetten yatırdı kalan 700 lirayı da elden teslim aldı: Alacaklısının 14 bin lirayı banka hesabına yatırmasına rağmen ikna olmayan şahıs, kalan 700 liranın da oğluna elden verilmesi ile intihardan vazgeçerek çıktığı çatıdan indirildi. Ş
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Şahıs kontrol amaçlı hastaneye götürüldükten sonra polis merkezine götürüldü.
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