Pendik'te şaşırtan olay cep telefonundan gördü intihardan vazgeçti

Pendik'te şaşırtan olay cep telefonundan gördü intihardan vazgeçti

PENDİK'te alacaklısından, parasını alamadığı iddiasıyla 9 katlı bir inşaatın çatısına çıkan şahıs, paranın banka hesabına yattığını cep telefonundan gördü, intihardan vazgeçti.

Pendik'te şaşırtan olay cep telefonundan gördü intihardan vazgeçti - Sayfa 1

İstanbul'un ilçesi Pendik sıra dışı bir intihar girişimine sahne oldu. Dumlupınar Mahallesinde bir şahıs, iddiaya göre alacaklısından beklediği 14 bin 700 lirasını alamadığı gerekçesiyle 9 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.

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Pendik'te şaşırtan olay cep telefonundan gördü intihardan vazgeçti - Sayfa 2

Şahsın, kendisini ikna etmeye çalışan polislerle konuşurken sürekli olarak telefonunu kontrol ettiği gözlendi. 

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Pendik'te şaşırtan olay cep telefonundan gördü intihardan vazgeçti - Sayfa 3

14 bin lirayı internetten yatırdı kalan 700 lirayı da elden teslim aldı: Alacaklısının 14 bin lirayı banka hesabına yatırmasına rağmen ikna olmayan şahıs, kalan 700 liranın da oğluna elden verilmesi ile intihardan vazgeçerek çıktığı çatıdan indirildi. Ş

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Pendik'te şaşırtan olay cep telefonundan gördü intihardan vazgeçti - Sayfa 4

Şahıs kontrol amaçlı hastaneye götürüldükten sonra polis merkezine götürüldü. 

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