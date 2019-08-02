Pendik'te şaşırtan olay cep telefonundan gördü intihardan vazgeçti

İstanbul'un ilçesi Pendik sıra dışı bir intihar girişimine sahne oldu. Dumlupınar Mahallesinde bir şahıs, iddiaya göre alacaklısından beklediği 14 bin 700 lirasını alamadığı gerekçesiyle 9 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.