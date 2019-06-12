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Pendik'te sağanak yağış okulu vardı, mahsur kalanlar tahliye edildi

Pendik'te sağanak yağış okulu vardı, mahsur kalanlar tahliye edildi

İSTANBUL Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oluyor. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale ediyor.

Pendik'te sağanak yağış okulu vardı, mahsur kalanlar tahliye edildi - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denilmişti.

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Pendik'te sağanak yağış okulu vardı, mahsur kalanlar tahliye edildi - Sayfa 2

Pendik Yeni Mahalle'de bir anaokulunun bahçesini su bastı. Okulda mahsur kalan öğretmenler tahliye edildi.

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Pendik'te sağanak yağış okulu vardı, mahsur kalanlar tahliye edildi - Sayfa 3
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Pendik'te sağanak yağış okulu vardı, mahsur kalanlar tahliye edildi - Sayfa 4
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