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Pendik’te miras kavgası dehşeti: 4 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Pendik’te miras kavgası dehşeti: 4 ölü, 2 yaralı

İstanbul'un Pendik ilçesinde aile arasında çıkan miras kavgasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Olay, saat 19.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta yaşandı.

İddiaya göre, aile arasında çıkan miras kavgası kanlı bitti. Kavgaya karışan bir şahıs tartıştığı kişilere silahla ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polisin katil zanlısını kullandığı silahla birlikte yakaladığı öğrenildi.

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