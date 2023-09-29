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Pendik'te istinat duvarı, araçların üzerine çöktü! 6 kişi mahsur kaldı, kurtarma çalışması yürütüldü

PENDİK'te yoğun yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarının üzerlerine çöktüğü iki araçta 6 kişi mahsur kaldı. Olay yerine gelen ekipler, 5 kişiyi kurtardıktan sonra sıkışan diğer 1 kişiyi de dakikalarca uğraştıktan sonra sağ olarak kurtardı. Yaralıların hepsi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kurtköy Üstün Caddesi'nde bir sitenin istinat duvarı, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle çöktü. Bu sırada yolda bulunan servis minibüsü ile otomobil duvarın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, araçlarda 6 kişinin mahsur kaldığını belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan 5 kişi, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Ekipler araçta sıkışan diğer 1 kişiyi de  kurtarmak için çabaladı. Dakikalarca süren kurtarma çalışmalarının ardından sıkışan son kişi de sağ olarak kurtarıldı ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olay yeri dron ile görüntülendi.

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