Pendik'te işçiler fark etti! Korkunç manzara ağaçta bulundu
İhlas Haber Ajansı
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İSTANBUL Pendik’te bir şahıs ağaca asılı halde bulundu. Ceset inşaatta çalışan işçiler tarafından fark edildi. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.
Olay, dün saat 08.00 sıralarında Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta çalışan işçiler, sabah saatlerinde inşaata yakın mesafede ağaca asılı bir şekilde duran erkek cesedi fark etti.
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İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olay yeri incelemesi yaptı. Hayatını kaybeden şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.
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Yapılan incelemeler sonrası şahsın cansız bedeni cenaze aracına konularak otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü.
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