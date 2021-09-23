Pendik'te galericiye 'aşk tuzağı' sonrası gasp dehşeti
PENDİK'te, iddiaya göre, evlilik hazırlığında olduğu kadın doktor tarafından tuzağa düşürülerek, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin de aralarında bulunduğu 5 kişi tarafından darp edilen Hüseyin Çınar, tehdit ve silah zoruyla 260 bin liralık senet imzaladı. Köpeği, cep telefonu, saati ve cüzdanındaki para gasp edilen Çınar, cinsel tacize de uğradığını iddia etti.
İddiaya göre, Beyoğlu'nda galericilik yapan Hüseyin Çınar (34) , yaklaşık 7 ay önce, sosyal medya aracılığıyla, Pendik'te bir hastanede çalışan asistan doktor Aslıhan B. (28) ile tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten Çınar ile B., bir süre sonra sevgili oldu. Evlenme kararı alarak sözlenen sevgililer, Pendik'te ev tutarak birlikte yaşamaya başladı.
280 bin lira verdi sevgilisinin öğrenci kardeşinin masrafları ile tatil parasını ödettirdi
Aslıhan B., bir süre sonra kendisinin ve ailesine ait şirketin borçları olduğunu, bunu ödeyemezse evlenmelerinin gecikeceğini belirterek sözlüsünden para istedi. Hüseyin Çınar , tanıdıklarından da borç alarak toparladığı 280 bin lirayı Aslıhan B.'ye verdi. Ekonomik durumu kötü olduğu öğrenilen asistan doktor Aslıhan B., ilerleyen zamanlarda da sözlüsünden para istemeye devam etti. Kredi kartlarının borçlarını Hüseyin Çınar'a ödeten Aslıhan B., öğrenci kardeşinin masrafları ile tatil parasını da ödettirdi.
Geçtiğimiz hafta çarşamba günü sözlüsüyle buluşmak için çalıştığı hastaneye giden Hüseyin Çınar, Aslıhan B.'nin işinin uzadığını söylemesi üzerine birlikte yaşadıkları eve döndü. Kısa bir süre sonra eve gelen Aslıhan B.'nin arkasından 2 kişi daha içeri girdi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişilerden biri kendini komiser olarak tanıtırken, diğeri de polis kimliği gösterdi.
260 bin liralık senet imzalattılar
Sözlüsü Aslıhan B.'nin akrabaları olduklarını söyleyen kişiler Hüseyin Çınar'ı silah zoruyla koltuğa oturttu. Şüpheliler, Aslıhan B.'nin borçlarını üstlenmesini istedikleri Çınar'ı darp ederken, eve 3 kişi daha geldi. Bu kişilerin gelmesinin ardından da hakaret ve tehdide devam eden şüpheliler, Hüseyin Çınar'ı soyarak taciz etti. Çınar'dan, evini satarak kendilerine vermesini isteyen kişiler, daha sonra tehdit ve silah zoruyla 260 bin liralık senet imzalattı. Sözlüsünün kardeşi tarafından zorla köpeği de alınan Çınar, cep telefonu, saati ve cüzdanındaki para gasp edildikten sonra yaka paça dışarı atıldı.