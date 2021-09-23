Pendik'te galericiye 'aşk tuzağı' sonrası gasp dehşeti

260 bin liralık senet imzalattılar

Sözlüsü Aslıhan B.'nin akrabaları olduklarını söyleyen kişiler Hüseyin Çınar'ı silah zoruyla koltuğa oturttu. Şüpheliler, Aslıhan B.'nin borçlarını üstlenmesini istedikleri Çınar'ı darp ederken, eve 3 kişi daha geldi. Bu kişilerin gelmesinin ardından da hakaret ve tehdide devam eden şüpheliler, Hüseyin Çınar'ı soyarak taciz etti. Çınar'dan, evini satarak kendilerine vermesini isteyen kişiler, daha sonra tehdit ve silah zoruyla 260 bin liralık senet imzalattı. Sözlüsünün kardeşi tarafından zorla köpeği de alınan Çınar, cep telefonu, saati ve cüzdanındaki para gasp edildikten sonra yaka paça dışarı atıldı.